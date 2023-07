Welke haltes niet goed toegankelijk?

10 juli – Welke tram- trein- en bushaltes in Leidschendam-Voorburg zijn niet goed toegankelijk? GroenLinks wil dat geinventariseerd hebben en op de VVD na steunen alle partijen een motie daartoe van raadslid Danique de Prez. ‘En ook uitzoeken wat nodig is om deze haltes toegankelijk te maken en hoe snel dit kan gebeuren’, zegt zij. ‘Een goed bereikbare gemeente is alleen goed bereikbaar als dit voor iedereen zo is. Helaas is dit op dit moment niet zo. Voor mensen met een beperking is het niet vanzelfsprekend om deel te nemen aan het verkeer zoals ieder ander. Zo wachten we al lang op een toegankelijke tram 6 en ook station Leidschendam-Voorburg is niet toegankelijk’.