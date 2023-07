Overlast succesvolle Mall; parkeermaatregelen

14 juli – ‘De bereikbaarheid van de gemeente en daarmee ook dat van winkelcentrum Mall is een vraagstuk dat de gemeentegrenzen overstijgt’, stelt het College van B&W. ‘Het succes van de Mall heeft echter een keerzijde. De groei van het autoverkeer heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. Een ontwikkeling naar gezonde vormen van vervoer vraagt een hechte samenwerking in de regio. Het college wil de samenwerking verstevigen met kansrijke maatregelen voor de mobiliteitstransitie. Zo gaat de gemeente in gesprek met bewoners in de wijken om parkeermaatregelen uit te werken. Dit is nodig omdat het in sommige wijken steeds drukker wordt en dat geeft overlast bij omwonenden die het college dringend vragen maatregelen te nemen’.