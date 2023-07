Meer vreugd en rust in Vreugd en Rust

18 juli – Park Vreugd en Rust wordt grotendeels in zijn oude luister hersteld en aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers en beleving van de natuur. Het park is een rijksmonument, ontworpen door de landschapsarchitect J.D. Zocher tussen 1837 en 1852 rondom het zomerhuis Vreugd en Rust terzijde van het Oosteinde. Een plattegrond uit 1916 is het uitgangspunt geweest voor het restauratieplan, een initiatief van stichting ‘Mooi Voorburg’. Zo komen de ideeën over grillige paden, slingervormige vijvers en zichtlijnen -zoals Zocher het bedacht – weer terug.

Hierdoor en ook met het toegankelijker maken van de hertenweide en het opknappen van de speeltuinen worden de beleving en recreatiemogelijkheden van het park versterkt. Daarnaast krijgen natuurwaarden meer aandacht door diverse beplanting. In een later stadium wil de gemeente de paden tussen Oosteinde en Parkweg terugbrengen naar de oorspronkelijke historische routing en een nieuw verblijf op de dierenweide creëren. Ook zal de tuinmuur rondom de tennisbaan opgeknapt worden.