VCC nummer 1 voor de finaleronde

24 juli – Het weekeinde stond er voor de cricketers in de Topklasse een dubbelprogramma op het menu. Voorburg Cricket Club (VCC) trad twee keer thuis aan en versloeg op zaterdag het Rotterdamse VOC met 54 runs gevolgd door zondag waar het Amsterdamse ACC met 69 runs verloor. VCC staat nu maar liefst 8 punten voor staat op nummer 2. De Voorburgers kunnen zich -met nog twee tweede fase wedstrijden voor de boeg- alvast concentreren op de halve finale die op 19 augustus thuis zal worden gespeeld. Op de foto van Catch of the Day haalt Viv Kingma uit en liet zien dat hij niet alleen goed kan bowlen maar de bal ook op het bat weet te raken.

