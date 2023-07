Voorburgse Scouts naar Zuid-Korea

25 juli – Op naar Zuid Korea! Voor de Voorburgse Scoutingroep Sint Maarten-Hildegard is het werkelijkheid geworden want 24 jeugdleden en leiding nemen daar deel aan de 25e wereldjamboree in Zuid Korea. In totaal gaan 2000 Nederlandse scouts naar de jubilerende jamboree en wereldwijd zijn dat er 50.000. Vanuit het scoutinggebouw van Sint Maarten-Hildegard vertrokken de scouts naar Brussel voor een vlucht via Dubai naar Seoel. Enkele weken geleden heeft wethouder Bianca Bremer de Scouts op het gemeentehuis ontvangen en hen alvast uitgezwaaid. Op de foto was er voor vertrek in het scoutingebouw een gezellig samenzijn voor kinderen, ouders en leiding.