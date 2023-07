Inbrekers kraken schuren en garages

27 juli – Inbrekers hebben het in de eerste helft van 2023 steeds vaker gemunt op tuinschuren en garages. De eerste zes maanden van dit jaar is er in de provincie Zuid Holland 1.307 keer ingebroken, een toename van 23,8% ten opzichte van vorig jaar. In Leidschendam-Voorburg werden er van januari tot en met juni reeds 28 van dit soort bijgebouwtjes gekraakt. Onderzoeker Independer maakt hier vandaag melding van op basis van politie-informatie.