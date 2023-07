Russische hond in Voorburgse handen

29 juli – De sancties tegen Rusland zijn tot in Voorburg merkbaar. Fenno Werkman bestelde eerder dit jaar een kleine hond uit een Russisch nest. Hij deed dat enkele jaren eerder ook al met succes maar toen was de inval in Oekraine nog niet aan de orde. Maar besteld is besteld en voor de pup werd ook al betaald. De eigenaresse van het hondennest zou de kleine hond in Voorburg afleveren maar verder dan de transithal op Schiphol kwam zij niet. Met veel gedoe moest Werkman de hond nu elf inklaren en dat lukte. Nu is het dier (luistert naar de naam Woef) een vertrouwd beeld geworden in het oude centrum waar Werkman enkele keren per dag zijn rondje met de hond doet. En het verhaal rond Woef doet hier ook al de ronde.