ArtiBrak: abstractie, mystiek en omhelzing

31 juli – We sluiten deze maand af met een uitnodigend bericht van kunstenaarsvereniging ArtiBrak. ‘Het is een feest om steeds weer te zien hoe verschillende kunstenaars uiting geven aan wat hen bezighoudt’, zegt de voorzitter. In het historische pandje aan de Herenstraat laten vier leden hun zeer gevarieerde werk zien. De tentoonstelling wordt zaterdag 12 augusus om 15.00 uur geopend door voormalig bestuurslied Ine van den Boer. Over de vier kunstenaars is alvast het volgende te vertellen.

Van Lydia Coolen kennen veel mensen al haar bijzondere sieraden zoals ringen en hangers, maar daarnaast laat zij op deze expositie ook grotere objecten zien met intrigerende titels als ‘Gaandeweg’ en ‘Herinnering aan een omhelzing’.

Het werk van keramiste Irene van der Winkel is driedimensionaal. Ze werkt graag met vormen van porselein en papierklei, waarbij ze tot het uiterste experimenteert om het werk zo dun en fragiel te maken dat het wel uit papier geknipt lijkt.

Hoe anders weer het hier afgebeelde werk van Natalia Stefanova : haar schilderijen zijn vaak zeer kleurrijk en vol; ze doen denken aan iconen. Ze werkt met acryl op doek of papier en maakt veelal figuratieve composities met een mystieke en symbolische lading.