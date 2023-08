Nieuwbouw op Raboplek aangekondigd

5 augustus – Locatie: hoek Rozenboomlaan en Parkweg. Hier stond eerst een school voor voortgezet onderwijs (Christelijke Wilhelminaschool). Toen kwam er een kantoor van de Rabobank, waar talloze Voorburgers, stichtingen en verenigingen een rekening hadden lopen of er eentje in je jeugd voor het eerst opende. Hier passerden voor miljoenen aan guldens en euro’s. Rabobank Parkweg was een begrip. We zagen kantoordirecteuren komen en gaan. En de hoofddirectie besliste: sluiten dat kantoor. En nu is dan de tijd aangebroken om het bankgebouwtje met de grond gelijk te maken en er nieuwbouw voor in de plaats te laten komen. En wat voor nieuwbouw. Flink geprijsde appartementen. We zagen foto’s van Ap de Heus die bovendien weet te vertellen dat niet iedereen even blij is met de komst ervan, zo dicht bij het historische centrum. Maar ja, de projectontwikkelaar kreeg het groene licht van het college en de gemeenteraad. En we zagen geen Voorburger hier met een spandoek tegen protesteren. Bouwen maar weer. Voorburg gaat verder mee in de vaart der volkeren.