Engelbrecht de held bij winnend VCC

6 augustus – De cricketers van VCC hadden zich al geplaatst voor de halve finales in de competitie maar met een ruime overwinning op het Rotterdamse Punjab is de kandidatuur voor het landskampioenschap wel heel sterk geworden. Voor deze cricketzege werd de basis gelegd door Sybrand Engelbrecht die gisteren een foutloze century (100 runs) scoorde en daarmee ook een persoonlijke mijlpaal neerzette. Hij werd de held van de dag. VCC kwam hierdoor met 249 runs in de boeken. Dat liet zich aanvankelijk helemaal niet aanzien maar toen kwam Engelbrecht ten tonele die voor een ommekeer in de wedstrijd zorgde en geen moeite had met de aanval van Punjab die bij 171 runs (all out) het veld ruimde.