Voorburgs icoon Leo Heijnen overleden

8 augustus – Op 88-jarige leeftijd is Leo Heijnen overleden, voor heel veel Voorburgers van alle leeftijden een plaatselijk icoon. Zijn legendarische winkel aan de rotonde Parkweg – Rembrandtlaan had zelfs regionale betekenis en stond bekend als het warenhuis de kleine Bijenkorf. ‘Bij Heijnen slaag je altijd’, wist een trouwe klant te vertellen en dat was ook zo. De heer Heijnen is daarnaast van grote betekenis geweest bij maatschappelijke en kerkelijke activiteiten in Voorburg en daarbuiten. Hij kreeg een koninklijk lintje en werd ook pauselijk onderscheiden. Op 10 augustus om 14.00 uur vindt een afscheidsbijeenkomst plaats in de aula van de Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan.