Landstitel cricket: Voorburg tegen Den Haag

21 augustus – Terug van weggeweest komen we met het bericht dat Voorburg Cricket Club (VCC) na diverse gewonnen wedstrijden in de competitie 2023, op 26 augustus thuis (aan de Westvlietweg) mee in de finale speelt om de landstitel. Het wordt een reprise van het duel van 2022, dat toen in het voordeel van de Haagse Cricket Club (HCC) werd beslist. Voor de Voorburgers is het de derde finale op rij. Dat wordt dus a.s. zaterdag de sportieve derby Voorburg tegen Den Haag. De toegang is gratis. Dan nog attentie voor het volgende bericht.

Aangezien Nederland zich heeft geplaatst voor het WK-cricket in oktober in India, bezoekt de World Cup Voorburg. Iedereen kan gratis op de foto met de trofee van de op een na grootste sport ter wereld. Op 26 augustus is de beker (onderweg door diverse landen) tussen 10.00 en 17.00 uur te zien bij het clubhuis van VCC. Een tussenstop.