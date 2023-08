Voorburg en Oekraïne vierden Onafhankelijkheid

27 augustus – Vorige week werd ook in Voorburg stilgestaan bij de landelijke onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Rotary Voorburg en Rotary Voorschoten-Leidschendam organiseerden dit evenement samen met mensen uit Oekraïne. Beiaardier Gerda Peters speelde Oekraïense en vrede-melodieën terwijl een in schuilkelders gemaakte expositie bekeken kon worden. In de Oude Kerk werd de opbrengst van het concert met een cheque overhandigd door burgemeester Martijn Vroom namens Rotary Voorburg aan Tilly Zwartepoorte , voorzitter van de Stichting Stedenband. De opbrengst van het concert (€3932) ging – met dank aan de oude vriendschapsband met Konstancin – naar een traumacentrum voor kinderen. Foto Ap de Heus.

