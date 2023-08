Schrijftalenten dingen naar Cultuurprijs

28 augustus – Na de beeldende kunst en de podiumkunst staat dit jaar ’De Kunst van het Schrijven’ bij de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg centraal. Het schrijftalent in de gemeente (verhalen, gedichten, columns, essays, romans) wordt met deze Cultuurprijs uitgelicht. Via de media werd een oproep gedaan om kandidaten voor te dragen.

