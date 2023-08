Voorburgse cricketers landskampioen

28 augustus – Aardig wat sporttriomphen afgelopen weekeinde voor Nederland met coureur Verstappen in Zandvoort en o.a. Femke Bol als estafettekomeet in Boedapest. In Voorburg ging de gouden medaille naar de Voorburg Cricket Club (VCC) die voor de tweede keer in haar geschiedenis landskampioen werd door thuis met 295 runs te winnen van het Haagse HCC dat feitelijk werd opgerold en met 155 runs afhaakte. Een onttroning na 49 keer eerder landskampioen te zijn geweest.

Bij het clubhuis van VCC stond de wereldbeker die dit najaar in India uitgereikt gaat worden. De vele bezoekers konden ermee op de foto. De beker maakt een rondreis door de deelnemende landen, waaronder Nederland met daarin een aantal spelers van VCC. Burgemeester Vroom en sportwethouder Astrid van Eekelen lieten zich de gelegenheid niet ontnemen om bij die beker te poseren met het V-teken. ‘Victorie en Voorburg’, zei de burgervader.