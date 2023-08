Noodkreet van bewoner naast de Mall

29 augustus – Een noodkreet. ‘Zaterdag 26 augustus 2023, een nieuwe chaotische dag bij de Mall of the Netherlands, er rijden hier tegelijk vele duizenden auto’s rond’, mailt bewoner Frans van Gessel, die vanuit zijn appartement aan de Heuvelweg foto’s van het autogekrioel maakt. ‘Dit beeld zie je niet alleen aan deze kant want de chaos is rond de hele Mall. De linker afslag naar de parkeerplaats Heuvelweg lijkt soms op een dodenweg. Veel bezoekers gebruiken deze afslag om rechtdoor te rijden naar het zebrapad bij politiebureau waar voetgangers en fietsers oversteken. Dit gebeurt om de file te ontlopen. Daarnaast wordt regelmatig met hoge snelheid door rood gereden. Ik heb de situatie al diverse keren doorgegeven aan de gemeente. Ik heb gevraagd om camera’s bij de verkeerslichten en een fatsoenlijk hek bij tramhalte. Veel mensen steken lukraak de verkeersweg over in plaats van bij het zebrapad’.