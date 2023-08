Nieuw deel park Vreugd en Rust

31 augustus – Geen vierkante meter van de voormalige dierenweide in park Vreugd en Rust blijft onberoerd. Sinds kort gaat daar alles op de schop. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het plan van een totale reconstructie. De gemeente en stichting ‘Mooi Voorburg’ tekenden ervoor om het destijds door landschapsarchitect Zocher ontworpen park eigentijdser te maken. Het zijn dan ook geen halve maatregelen die genomen zijn. Eigenlijk kun je zeggen: opnieuw beginnen. Hedendaagse opvolgers van Zocher denken bij de inrichting aan duurzaamheid, ecologie, attractiviteit en biodiversiteit. We gaan het straks allemaal zien.

