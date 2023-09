Oud-burgemeester prijst Huygens aan

4 september – Het Huygens Festival (21- t/m zondag 24 september) wordt nu ook landelijk aangekondigd en wel met een radiospot ingesproken door oud-burgemeester Bas Eenhoorn . Vanaf woensdag 6 september zal de spot tot aan het begin van het festival een paar keer per dag te horen zijn op NPO Klassiek. ‘De stem van Eenhoorn is karakteristiek’, zegt Huygens-secretaris Rozenberg. ‘Op deze manier maakt hij weer een mooie connectie met Voorburg’. Voor het programma en tickets van het Huygens Festival 2023 zie www.huygensfestival.nl . Op de festivalposter een foto van Hilbert Krane met Kate Moore van het Herz Ensemble.

