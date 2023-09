Rebels protest via Herenstraat naar A12

Mensen kunnen zelf bepalen waar en wanneer zij bij de mars aansluiten. Het is daarom niet bekend hoeveel personen vrijdag en zaterdag aan de mars deelnemen. De verwachting is dat de mars eind van de middag in Voorburg aankomt. Deelnemers worden opgeroepen zelf een overnachting te regelen bij familie, kennissen of een camping of terug naar huis te gaan.

De wandelaars lopen vrijdag vanuit Leidschenveen langs de A12 via de Kerkbrug door de Herenstraat naar station Voorburg. Zaterdag gaat de mars vanaf het stationsplein in Voorburg langs de A12 naar Den Haag.