Terras Herenstraat weer in gebruik?

9 september – Het is bijna niet te geloven maar na jaren van afwezigheid zou het terras bij de Oude Kerk weer in gebruik komen. Fratelli Herenstraat gaat, naar verluidt, weer op proef open. Er was onbegrip en ergernis over het niet meer kunnen rekenen op een terras hier in het midden van het Oude Centrum. De gemeente werd hierover door mede-ondernemers op gewezen. Tal van redenen werden genoemd. Maar nu staan de tafels en stoelen er weer. Ap de Heus zag het ook en maakte deze foto.