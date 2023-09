Vier dagen dromen en klassiek genieten

15 september – Het komende Huygens Festival (21 t/m 24 september) heeft als thema ’dromen’. Er zijn 25 optredens waar het thema dromen ook in de muziekkeuze is verwerkt. Het wordt vier dagen klassiek genieten in het Huygenskwartier Voorburg met klassieke en wereldmuziek, zang, dans en poëzie.

Voorzitter Annet Weijermars van de Stichting Huygens Muziekfestival wijst op het openings- en slotconcert met de jonge muzikale talenten uit zes landen. ‘Dat is altijd een muzikale belevenis. Op donderdagavond treden zij op als ensembles en op zondagmiddag als het Constantijn Sinfonietta onder leiding van Ali Groen. Op de vrijdagavond wordt de Cultuurprijs uitgereikt. De Dutch Don’t Dance Division en het Alkyona Quartet brengen dan ’Dromen met open ogen’. Op zaterdagavond is er opera met Euridice & Orfeo van TreSonanz. Deze optredens zijn allemaal in de Oude Kerk.’