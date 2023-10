Gemeentelijk verstek bij slot Huygensfestival

25 september – Gistermiddag sloot het Huygensfestival zijn driedaagse culturele reis op vijf historische locaties in Voorburg af met een magistraal uitgevoerde Ode an die Freude, het Europese volkslied gecomponeerd door Ludwig van Beethoven. Voor de uitvoering tekenden sterk getalenteerde jeugdensembles uit België, Hongarije, Nederland, Polen, Slowakije en Tsjechië. Dat werd ook voor de honderden aanwezigen (uitverkochte kerk) een prestatie van formaat, doordat de ensembles vorige week slechts drie dagen oefentijd kregen om als groep op elkaar in te spelen. Zij kregen daarvoor gastvrij het gebouw van Sint Ceacilia ter beschikking, terwijl de akoestisch goed bemeten Oude Kerk als hun ideale podium was ingericht. De jonge musici kregen voor hun komst naar het Huygensfestival onderdak bij tientallen Voorburgse gastgezinnen. ‘Geweldig draagvlak’.

Het was de zeventiende editie van het festival, inmiddels langzaam maar zeker uitgegroeid met weerklank tot op landelijk niveau. ‘Voorburg op zijn best op cultureel gebied’, zou je kunnen zeggen. Niet voor niets waren ambassades vertegenwoordigd om hun jeugdig talent te zien spelen. Bij wie de apotheose in de Oude Kerk jammergenoeg geen gehoor kon vinden was bij de gemeente, die – hoewel bijtijds afgemeld – in de persoon van cultureel wethouder Marcel Belt. Dat werd betreurd met name omdat het het hoogtepunt van het festival betrof.

De wethouder moest dus verstek laat gaan maar in een vervanging van hem werd niet voorzien. Zelfs een wellicht geïnteresseerde medewerker van de afdeling cultuur was niet aanwezig. Een beetje zuur voor het festivalbestuur. De wethouder was overigens daags ervoor wel aanwezig om de cultuurprijs van het jaar uit te reiken, terwijl burgemeester Vroom donderdag bij het begin van het festival acte de présence gaf.

Voorzitter Annet Weijermans kondigde aan na bijna zeven jaar haar functie neer te leggen. Een aanhoudend applaus viel haar ten deel. ‘Het programma was nog mooier dan ik had durven dromen’, zei zij. ‘We zijn overstelpt met enthousiaste reacties. We hebben heel veel complimenten gekregen over de goed verzorgde uitzendingen van Omroep Midvliet. Er keek een recordaantal van bijna 10.000 mensen naar de Livestream! Een festival van dit niveau realiseren kan alleen met een fantastisch team en een grote groep vrijwilligers. Ik kijk terug op bijna zeven fijne en inspirerende jaren’.

Zij poseerde voor de foto samen met oud-burgemeester Bas Eenhoorn, die zijn bekende stem voor radiogebruik had ‘afgestaan’ ter promotie van het Huygensfestival. Eenhoorn wordt nog steeds gezien als een van de beste burgemeesters die Voorburg heeft gehad. Hij leidde onder meer de viering van Voorburg als gemeente die kan terugkijken op 2000 jaar bewoning. In 1988 (25 jaar geleden) werd dat een jaar lang gevierd. Rechts oud-wethouder Frank Rozenberg, secretaris van het Huygensfestival. Hij professionaliseerde o.a. de fotografische uitstraling van het festival. Na afloop volgde een groepsfoto van alle deelnemers bij de Oude Kerk. Ook voor hen schreef Voorburg geschiedenis.