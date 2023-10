Prijzenswaardig voetbalduo valt in de prijzen

27 september – Goed nieuws! Bij de eerste wedstrijd van het Forum Sport-voetbalseizoen werd Quinn van Versendaal (10) pupil van de week ‘door zijn grote talent als zeer goed verdediger’ in de JO 11-1. Quinn komt uit een echte Forum Sport (Devjo) familie en zijn vader Ralph en ooms Mark en Frank waren jarenlangs actief als speler voor de club. Na afloop werd Quinn in de bestuurskamer en in het bijzijn van familie toegesproken door ‘good old’ Frans Smits. De pupil van de week kreeg een vaantje, een bal en een bon om te gaan karten. En wat extra bijzonder was dat hij Martijn Brummer de kadobon van Sport 2000 mocht overhandigen. Waarom dat was? Martijn speelde opnieuw een goede wedstrijd als centrale verdediger en leverde een belangrijke bijdrage aan de 3-0 overwinning op Nootdorp. Talent te over dus in Voorburg en dat is prijzenswaardig. Ap de Heus was er met zijn camera bij om het sportieve en getalenteerde duo op de kiek te zetten.