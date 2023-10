Stolpersteine in de stoep 15 locaties

30 september – Bij vijftien huizen in Voorburg, Leidschendam en Den Haag worden op 2 oktober 42 Stolpersteine in de stoep geplaatst. In deze huizen woonden Joodse families voordat zij gedeporteerd werden naar vernietigingskampen. Totaal 234 Joden uit Voorburg en Leidschendam zijn in de oorlog omgekomen. Om blijvend aandacht voor hen te vragen worden de Stolpersteine voor hun laatste woonhuis geplaatst. Tot nu toe zijn er reeds 101 Stolpersteine in de gemeente geplaatst.

Het project Stolpersteine wordt gefinancierd door bijdragen van particulieren, gemeente, serviceclubs en fondsen. Meer informatie: Website Stichting Stolpersteine Leidschendam-Voorburg. Omdat de Stolpersteine buiten liggen worden ze door Scouting Sint Maarten Hildegard schoon gemaakt. Hieronder het tijdstip van plaatsing alsmede de locaties met namen van Joodse slachtoffers.