Fatale vrouwen op verleidelijke expositie

2 oktober – Wanneer ben je een fatale vrouw? En waar moet je op letten om een fatale vrouw te ontdekken? Misschien dat het antwoord daarop gegeven wordt op donderdag 5 oktober om 19.30 uur. Dan opent in Foto Atelier BW5 de foto-expositie La Femme Fatale gezien door de camera van de Voorburgse Peter Visbach (47). Voor deze tentoonstelling heeft hij 13 foto’s van vrouwen uitgezocht met als thema de hedendaagse femme fatale.

‘Deze vrouwen zijn sterk, onafhankelijk en onbereikbaar’, zegt Visbach. ‘De toeschouwer wordt geïntrigeerd door hun mysterieuze blik of verleidelijke pose’. Hij haalt zijn inspiratie uit Hollywood-klassiekers en in het bijzonder de film noir uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. De titels van de foto’s zijn dan ook allemaal filmtitels. De expositie is van 6 t/m 22 oktober te bezoeken. Op vrijdag en zaterdag van 12.00 – 17.00 uur en op zondag van 13.00 – 16.00 uur. Gratis toegang. Foto Atelier BW5 is gevestigd aan het Zwartepad 5 in het historische Voorburg.