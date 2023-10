Warme koffiekrans op KJPlein

3 oktober – Het was gisteren goed uit te houden daar op het Koningin Julianaplein waar een groepje vrienden ‘vierden’ dat er met 25 graden een nieuw record gebroken werd. Kinderwagen mee, hondjes op schoot en even de laatste huis-tuin-en-keuken-nieuwtjes door te nemen. En Ap de Heus legde dit ontspannen koffiekransje voor de eeuwigheid vast. ‘Even in de camera kijken alstublieft’, zei hij. Daar werd met vreugde gehoor aan gegeven. ‘Het nieuws ligt op de straat’, zegt Ap. Op naar de volgende foto.

