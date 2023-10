Info-bord markeert Opa’s Veldje

5 oktober – In Voorburg West en omgeving is Opa’s Veldje inmiddels een begrip als een geliefde plek om te spelen, sporten en ontspannen. Om stil te staan bij de recente en oudere geschiedenis van dit gedenkwaardige stukje Voorburg is op initiatief van de Stichting Mooi Voorburg, de wijkvereniging Oud Voorburg, omwonenden en de gemeente een informatiebord ontworpen. Op zaterdag 7 oktober rond 13.00 uur wordt het bord onthuld (ingang Prinses Mariannelaan) door wethouders Bianca Bremer , Jeffrey Keus en familie van Opa Van Beek. Belangstellenden wacht wat lekkers en een drankje alsmede voor de kleintjes spelletjes en een springkussen tot 15.00 uur.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink