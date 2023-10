Keramische vormen in hout en klei

10 oktober – Is het een kunstobject of is het een windlicht? Bij het werk van Gracia Malmberg is het antwoord: allebei. Bij Gracia thuis in Suriname was er veel kunst van opengewerkt houtsnijwerk; dat heeft haar geïnspireerd om ook in keramiek de opengewerkte techniek toe te passen. In haar keramiek zie je de invloed van vele culturen, onder andere Afrika, India, Zuid-Amerika, net zo kleurrijk als Gracia zelf.

De Haagse beeldend kunstenaar Vera Zegerman schildert, maakt installaties, doet mee aan kunstprojecten en maakt keramiek objecten. Een twintigtal van deze objecten toont zij bij deze expositie in ArtiBrak. Met de hand vormt zij uit de zachte klei unieke vormen, die vervolgens worden gebakken. Die vormen kunnen geïnspireerd zijn door bijvoorbeeld fossielen, maar gaan onder de handen van Vera een eigen leven leiden.

De expositie is te zien vanaf 18 oktober tot en met 15 november in Galerie ArtiBrak aan de Herenstraat 76 te Voorburg, woensdag t/m vrijdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Opening: zaterdag 21 oktober 15.00 uur.