Dit kwartaal worden 245 bomen gekapt

12 oktober – In de laatste maanden heeft de gemeente meer dan 14.000 bomen in de wijken Voorburg West, Noord, Oud, Midden en Bovenveen gecontroleerd. Voor ongeveer de helft ervan geldt een snoeiadvies. In totaal zullen 245 bomen worden gekapt ‘omdat ze door ziekte niet meer veilig zijn of zijn dood gegaan door warme zomers of omwaaien, we planten 307 nieuwe bomen terug’, zegt de gemeente. Het kapwerk vindt dit kwartaal plaats.

De gemeente controleert eens in de 3 jaar de toestand van alle bomen die in de openbare ruimte staan. In eerste instantie is dit een visuele controle en vindt beoordeling plaats op uiterlijke kenmerken. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld schimmels en zwammen. Bij twijfel doet de gemeente nader (technisch) onderzoek. Holtes hoog in de boom worden bijvoorbeeld met hulp van een hoogwerker goed geïnspecteerd. Indien nodig meet de gemeente met apparatuur een boom door of onderwerpt een boom aan een trekproef.