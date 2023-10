Tijdgeest van Spinoza verklankt op carillon

16 oktober – De maand oktober staat in het teken van de grote denker Benedictus de Spinoza. Geboren en getogen in Amsterdam kwam hij via Rijnsburg en Voorburg in Den Haag terecht, waar hij in 1677 op 45-jarige leeftijd overleed. Op zaterdag 28 oktober verzorgen historicus Kees van de Leer en filosoof Piet Steenbakkers van 13.15 uur tot circa 15.00 uur een lezing over Spinoza in de Oude Kerk Herenstraat 77. Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door het Marianne Vocaal Ensemble begeleid door cantor-organist Hans Houtman met onder meer muziek van tijdgenoot Constantijn Huygens.

Aansluitend zal stadsbeiaardier Gerda Peters muziek spelen die door Spinoza en zijn tijdgenoten werd gehoord. In de 17de eeuw werden beiaardiers als de belangrijkste toonkunstenaars van de stad gezien en behoorden zij tot de meest prominente burgers. Kerkklokken speelden een belangrijke rol bij kerkelijke en wereldlijke gebeurtenissen en evenementen. Tijdgenoot van Spinoza, de blind geboren jonkheer Jacob van Eyck, speelde hierin een sleutelrol. Hij was componist, fluitist en beiaardier en bracht als eerste de boventonen van de klokken in kaart waardoor de klokken gestemd konden worden en de beiaardcultuur tot leven kon komen.