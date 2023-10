Veel besjes duiden op strenge winter

17 oktober – Krijgen we te maken met een strenge winter? Daar moeten we ernstig rekening mee gaan houden bij het zien van de grote hoeveelheid bessen in de hulstboom in een tuin aan de Overburgkade. Met veel van die besjes stijgt de overlevingskans van vogels. ‘De natuur wijst ons de weg’, mailt ons een trouwe lezer die van deze pracht in de najaarszon een foto maakte. ‘Zoveel besjes hebben op mijn vrouw en mij een bijna hypnotiserende werking. We kunnen er heel lang naar blijven kijken. Met wat sneeuw erop wordt het kerstkaart’.