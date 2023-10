Gebouw De Vijverhof op papier al nieuw

21 oktober – In het definitieve ontwerp voor Kindcentrum De Vijverhof is gekozen voor (ver-)nieuwbouw. Van buiten én binnen blijft het monumentale karakter va de school overeind. Zowel de voorgevel als de buitenmuren van het bestaande gebouw blijven zoveel mogelijk intact, waardoor de monumentale kwaliteiten blijven. Binnen vindt een forse verbouwing plaats en onder het schoolplein, aan de achterkant van het gebouw, komt een nieuwe verdiepte gymzaal. Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente, het schoolteam en omwonenden. Dat heeft de nodige tijd gekost.

Er is één team professionals voor alle leerlingen van 2,5 tot en met 12 jaar. In het nieuwe gebouw is er volop ruimte om te leren, te werken en te spelen. Voor de peuterspeelzaal/kinderopvang is 105 m2 beschikbaar. Het was een grote uitdaging maar uiteindelijk is er een definitief ontwerp gekomen waar iedereen tevreden mee is. De totale kosten voor (ver-)nieuwbouw zijn hoger dan het beschikbare budget. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om naast het goedkeuren van het definitieve ontwerp ook extra budget beschikbaar te stellen. Om welk bedrag het gaat is nog niet bekend gemaakt. De raad neemt hierover op 4 december een besluit. Als positief besloten wordt, kan de bouw vroeg 2025 beginnen. Zie de artist impression als toekomstig beeld.