Voorburgse cricketers hoog op wereldtoneel

23 oktober – De landelijke media gingen los toen het Nederlands cricketelftal onlangs in het Indiase Dharamsala het WK-treffen met topland Zuid-Afrika winnend afsloot. Nederland leek aanvankelijk kansloos, maar wist toch nog 245 runs te maken. Zuid-Afrika beet zich stuk op deze score en kwam niet verder dan 207 runs. Maar liefst zeven spelers in de Nederlandse selectie hebben een band met regerend landskampioen Voorburg Cricket Club.

Bas de Leede maakte 67 runs tegen Pakistan en kreeg als bowler twee Zuid-Afrikanen uit in het gewonnen duel. Eerder bezorgde hij Oranje een WK-ticket door uitzonderlijke prestaties in een WK-kwalificatieduel tegen Schotland: 123 runs en vijf wickets.

Sybrand Engelbrecht is aanvoerder van VCC 1 en leidde VCC dit jaar naar de tweede landstitel in de geschiedenis van de club. Sybrand liet zien als batsman (slagman) prima uit de voeten te kunnen op de wereldtop met een score van 70 runs tegen Sri Lanka.

Ryan Klein is een allrounder die dit jaar de overstap maakte van HBS naar VCC en gelijk landskampioen werd. Hij drukte een stempel op de landelijke finale tegen HCC door zes wickets te nemen. Speelde een WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland voor de geblesseerde Logan van Beek.

Logan van Beek is eveneens een allrounder die in 2022 en 2023 voor VCC speelde. Hij schreef afgelopen zomer geschiedenis door in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de West Indies dertig runs te maken in zes ballen. Logan nam drie belangrijke wickets in de gewonnen WK-wedstrijd tegen Zuid-Afrika en maakte 59 runs tegen Sri Lanka.

Shariz Ahmad (spinbowler) en (reserve-wicketkeeper) maakten beiden deel uit van het kampioensteam van VCC. Zij kwamen tot nu toe nog niet in actie tijdens het WK.

Nederland speelt op 25 oktober nog tegen vijfvoudig wereldkampioen Australië, op 28 oktober tegen Bangladesh, op 3 november tegen Afghanistan, op 8 november tegen regerend wereldkampioen Engeland en op 12 november tegen gastland India.