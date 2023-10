Oude glorie Vreugd en Rust bijna terug

25 oktober – Kijk, zo ligt park Vreugd en Rust er bij, gezien vanuit de lucht onderweg naar het herstel tot in oude glorie. Het herstel gebeurt in fasen. De afgelopen maanden is al veel op de schop gegaan waaronder paden, bruggen, grasmatten en hekken. De paden in het park zijn bestrooid met een grindlaagje. Vlakbij brasserie de Koepel en tennispark Vreugd en Rust is een fietsparkeergelegenheid gemaakt. De nieuwe paden op het eiland zijn aangelegd en het gras is ingezaaid maar voordat de dieren terug kunnen komen moet er een stevige grasmat liggen.

Naar verwachting komen de dieren in het voorjaar weer terug. Het gaat hier dan om zeldzame huisdierrassen zoals Oudhollandse rassen die bedreigd worden. Denk aan Lakenvelderkoeien, de zwartblesschaap, de Nederlandse Toggenburger, de bonte geit, de witte geit en de landgeit. Organisatie Middin wil een aantal van deze dieren plaatsen om op het uitsterven van deze rassen tegen te gaan, maar ook omdat deze dieren al rond 1900 in het park rondliepen. We missen wel de hertjes, die zeker ook bij oude glorie horen. Foto is van Michel Groen.