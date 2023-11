Hoe beeld je ‘Durf te Dromen’ uit?

3 november – Leerlingen van bijna alle basisscholen in Voorburg zijn na de zomer vakantie begonnen met het maken van een Vredesposter. Het gaat om elf groepen met meer dan 360 leerlingen. Over de hele wereld doen aan het initiatief jaarlijks naar schatting 600.000 scholieren (11-13 jaar) aan mee. In onze gemeente wordt de wedstrijd georganiseerd door Lionsclub Voorburg en Lions Club Voorburg Prinses Marianne. Het thema is ‘Durf te Dromen’.

Intussen is in de Bibliotheek aan de Vliet (KJplein 257) te zien hoe de jonge deelnemers dat thema op papier hebben uitgebeeld. De expositie duurt tot 10 november, de dag waarop de winnaar bekend gemaakt wordt. Stemmen voor de publieksprijs kan ook digitaal via de website van Lionsclub Voorburg (www.voorburg.lions.nl/vredesposterwedstrijd-2023.) Twee Voorburgse winnaars strijden vervolgens om de mooiste poster van het Lionsdistrict waarvan er zes in Nederland zijn. Eind december weten we wie als superwinnaar uit de bus komt. Op de foto tekeningen van een eerder wedstrijd.