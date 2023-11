Sint Maarten komt voor 73e keer

5 november – Sinds november 1950 wordt met een feestelijke lampionnenoptocht gevierd dat Sint Maarten de patroon van Voorburg is. Zaterdag a.s. wordt dat dus voor de 73ste keer! Een traditie van groot formaat, mag je wel zeggen. Dan wordt om 18.30 uur bij de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde verzameld. Vanuit de kerktoren heet Sint Maarten als Romeins militair de aanwezigen welkom, gevolgd door een lampionoptocht in de omgeving. Kinderen kunnen voor of na de optocht langs de huizen gaan, daar waar een lichtje brandt aanbellen en een Maartensliedje zingen en dan een traktatie ontvangen. Omstreeks 19.15 heet de burgemeester St Maarten welkom en krijgen alle kinderen een appel. Het geheel wordt opgeluisterd door o.a. de Show en Marching Band Forum Hadriani. Maar de grote vraag is wie van de kinderen de mooiste ballonnen hebben. Voor de winnaars liggen prijzen klaar.