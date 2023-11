6 november – Hier een foto die dezer dagen gemaakt werd door een trouwe lezer van Voorburg Insite. Wat zien we? ‘Een bestelauto midden op het grasveld van de zorgvuldig door de gemeente onderhouden grasmat aan de Overburgkade’, zegt onze lezer. ‘De chauffeur was te lui om even door te rijden en dan te keren. In plaats hiervan nam hij in zijn ogen de kortste route over het gras en kwam vast te zitten met als gevolg diepe wielsporen. We zijn al gewend dat chauffeurs van bestelwagens hun vervoermiddel schots en scheef neerzetten maar in dit geval is haastige spoed helemaal niet goed’.