Politiecontrole van voor- en achterlicht

7 november – In deze donkere dagen moet je op de fiets goed gezien kunnen worden. Dat geldt met name voor jongens en meisjes die laat in de middag of in het begin van de avond van en naar de sportvelden gaan om te trainen. Als het voor- en achterlicht het niet doet lopen de kinderen grote risico’s door niet gezien te worden door andere weggebruikers en met name automobilisten.

Gemeente, politie en Sport en Welzijn voeren dan ook actie. Voetbalvereniging Forum Sport werd als eerste verrast met de actie die de komende periode wordt voorgezet. Wethouder Astrid van Eekelen was bij de aftrap onder toeziend oog van de politie. Hier is eveneens een taak weggelegd voor de ouders. Laten zij het voor- en achterlicht van de kinderfietsen controleren of in goede staat brengen. Er kan veel leed voorkomen worden. (Foto Ap de Heus).