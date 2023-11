Hulde van scouts voor pastoor Wim Bakker

8 november – Komend weekeinde viert pastoor Wim Bakker zijn 40-jarig priesterjubileum. De leden van scouting Sint Maarten-Hildegard feliciteren hem daar nu al mee. Zij hebben al lange tijd heel goede herinneringen aan de jubilaris. Dit is wat zij Voorburg Insite mailen. ‘De zomerkampen van de groep beginnen altijd met een kampviering in de Martinuskerk in aanwezigheid van leden en ouders. Pastoor Bakker begeleidt deze kampviering waarin leden, leiding en de groepsvoorzitter een bijdrage leveren. Hij zorgt altijd voor passend verhaal voor alle leeftijden. Een verhaal dat aansluit bij het thema van de viering. Pastoor Bakker kan op een creatieve manier met voorwerpen, een raadsel of een spelletje het thema verbeelden in zijn verhaal. Hij heeft zich verdiept in het op kamp gaan als scoutinggroep. In zijn verhaal zit een diepere gedachte die voor iedereen inspirerend kan zijn en in de kern gericht is om er samen een goed kamp van te maken. Hartelijk gefeliciteerd met uw jubileum Pastoor en dank u wel voor de mooie vieringen. Wij hopen dat we nog vele jaren op deze manier ons kamp kunnen starten’.