Noodroep voor een ‘Free Palestina’

8 november – Niet alleen in wereldsteden nemen mensen het op voor de vrijheid in de door Israel bezette Gazastrook. Ook in Voorburg zien we tekenen daarvan, zoals in de autostalling bij het Stationsplein. De voortdurende bombardementen vanuit Israel dienen als vergelding van de weerzinwekkende aanval door Hamas op onschuldige Joodse burgers. De vergelding in Palestina telt al meer dan 10.000 dodelijke slachtoffers. (Foto Ap de Heus).