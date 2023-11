‘Mooi Voorburg’ verder zonder Frits Koppe

10 november – We schatten dat half Voorburg hem wel kent: Frits Koppe, telg uit de vermaarde muzikale- en huisschildersfamilie die zowel plaatselijk als daarbuiten bekendheid geniet. In Theater De Tobbe neemt hij zondagmiddag na 27 jaar afscheid als langst zittend bestuurslid en vice-voorzitter van stichting ‘Mooi Voorburg’. Hij trad in de voetsporen van zijn vader Gerard Koppe, een van de legendarische oprichters van de stichting in 1959. Dat wordt feest volgend jaar. De jonge Koppe werd bestuurslid onder het voorzitterschap van de roemruchte Cees Voorhoeve naar wie in Voorburg een laan is genoemd.

Binnen de stichting heeft Frits een aantal mooie wapenfeiten op zijn naam gebracht. Zo was hij de drijfveer achter de kleurenwaaier voor het kunnen kiezen van de juiste soort verf voor monumenten. Samen met de toenmalige opvolger van Voorhoeve, Ekke Rietema, monteerde hij op vele gevels de speciale gietijzeren straatnaamborden zoals rechtsboven te zien op de site van Voorburg Insite. In zijn jonge jaren haalde Frits Koppe het landelijke nieuws door Nederlands kampioen speedway te worden. Op de foto staat hij met op zijn schouders kleindochter Amalie.