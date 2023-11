Feline en Jack beetje onderweg naar VS

11 november – Op de foto staan Feline Meertens (Lusthofschool) en Jack Leeman (Casimirschool) met de winnende tekeningen die zij maakten voor de Vredesposterwedstrijd, waarvan eerder op deze site melding werd gemaakt. Gisteren vond in de Bibliotheek aan de Vliet de grote finale plaats. Aan de wedstrijd namen zeven Voorburgse basisscholen met elf groepen 8 en 370 leerlingen deel. De wedstrijd was georganiseerd door Lions Clubs International en door de lokale serviceclubs Lions Voorburg en Voorburg Prinses Marianne.

In de voorrondes was hard gewerkt aan het uitbeelden van de gedachten die 11-, 12- en 13-jarigen hebben bij het thema van dit jaar: ‘Durf te Dromen!’. Zeven basisscholen in Voorburg deden mee met elf groepen 8 met in totaal 370 leerlingen. De twee beste posters uit elke groep werden enkele weken in de bibliotheek geëxposeerd. Daar kon ook worden gestemd. De posters van Feline en Jack dingen mee naar de beste van het Lionsdistrict 110AZ, waar eind december de mooiste poster van Nederland wordt gekozen. De mooiste poster gaat vervolgens naar de VS om mee te dingen naar de beste vredesposter van de wereld met als hoofdprijs is $ 5.000,- en een reis met twee begeleiders naar New York. (Foto Jaap Stelling).