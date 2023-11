12 november – Een grote verrassing voor zes deelnemers van de Postcode Loterij in Leidschendam die meespelen met postcode 2264AG (Voorburgseweg). Op deze postcode viel 1 miljoen euro van de Loterij. De winnaars kregen het super nieuws te horen bij de poffertjeskraam in de straat. De deelnemers verdelen het bedrag. Zij winnen bedragen van 111.111 euro tot 222.222 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespeelden.

