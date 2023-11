Hartenkreet van Victor van Voorburg

13 november – Met dit weer van kou, regen regen en nog eens regen doen de parapluverkopers goede zaken. Misschien met een beetje dank aan Sint Menardus, de patroonheilige van de parapluverkopers. Zou deze voormalige Belgische bisschop juist nu door hen vaak zijn aangeroepen? We vroegen het aan Victor van Voorburg die daar als scribent geen antwoord op kon geven. Wel mailde hij ons een opwekkend stukje en een mooie foto over de herfst en hoe om te gaan met wat we het beleven. Somber niet weg in deze onrustige tijden, is zijn conclusie, maar geniet als het even kan. Het woord is aan Victor:

‘Het is volop herfst. Het weer is guur en koud met (te) veel regen en harde wind. Het is de tijd van de paddenstoelen die zich nu in alle pracht en praal laten zien, zoals ik in park Vreugd en Rust ontdekte. Tijd ook om het binnenshuis gezellig te maken! Maar dat wordt steeds moeilijker gemaakt door allerlei onheilspellende berichten in de media over het gevaar voor het klimaat en gezondheid van gasfornuizen, open haarden, het verorberen van bitterballen, het drinken van een glas wijn tot het opsteken van een Cubaanse sigaar. Veel mensen raken ongerust over veelal overdreven berichten in de media over aanpassing van levensstijlen die het klimaat en je lichamelijke gezondheid ten goede zouden komen maar voor veel mensen wel een aanslag levert op hun geestelijke gesteldheid en dat is ook verontrustend!’.