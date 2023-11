Pastoor Bakker ten tonele als Sint Maarten

13 november – Bij zijn 40-jarig priesterjubileum verscheen pastoor Wim Bakker gisteren, voorafgaand aan de zondagsviering, als Sint Maarten. Aan kinderen en hun ouders vertelde hij het verhaal van de Franse militair die ’s winters te paard langs de weg een bedelaar passeerde. Maarten trok zijn zwaard, sneed daarmee een deel van de cape af en gaf dat als een warm kledingstuk aan de man. Later stopte Maarten zijn militaire carrière en volgde een priesteropleiding. Pastoor Bakker is hoofddocent aan de priesteropleiding in het Voorburgse Park Vronesteyn. Bakker hoopt dat als parochianen denken aan een jubileumcadeau deze ten goede komen aan zijn priesteropleiding.

