Boekenhuis Marianne in teken ‘Aan tafel’

16 november – Op maandag 27 november organiseert Goede Doelen Boekenhuis Marianne een bijzondere ‘culinaire’ avond in Huygens’ Swaensteyn. Het thema is: ‘Aan Tafel!’ met de vraag Wat aten we in Nederland in de 17e eeuw en hoe ging dat allemaal?Topkok Leo van Langh van Brasserie De Koepel neemt ons mee naar de tijd van toen. Hoe werd er gekookt in de Gouden Eeuw? Wat kwam er zoal op tafel? Tafels, op het platteland en in de steden, van heel basic tot prachtig gedekt met flonkerende glazen en prachtige serviezen.

Gastconservator Alexandra van Dongen vertelt over de komende tentoonstelling ‘Aan Tafel!’ in Huygens’ Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck. Op 8 december opent deze voor leden en genodigden, op 9 december voor het publiek. De tentoonstelling loopt tot en met 7 januari 2025. Aanmelden voor deze (gratis) avond in Huygens’ Swaensteyn kan via een e-mail aan info@boekenhuismarianne.nl.