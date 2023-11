Boek over fotografisch leven Jos van Leeuwen

17 november – Hij is geboren en getogen in Den Haag, woont daar al 74 jaar en heeft er nog altijd zijn werkadres, maar een gezellig ommetje in oude centrum van Voorburg hoort er voor hem en zijn vrouw helemaal bij. Zo zagen we Jos en Marianne van Leeuwen dan ook in het voorbijgaan lopend door de Herenstraat. Van Leeuwen is fotojournalist en maakte in zijn leven zeker 200.000 foto’s die niet alleen in Nederlandse kranten verschenen maar de hele wereld overgingen.

Je kunt hem overal tegenkomen als er iets gefotografeerd moet worden. Van paleizen tot demonstraties en bij een dier in nood tot bij de minister-president. Volgend jaar verschijnt een boek over zijn leven met uiteraard vele foto’s die hij van jaar tot jaar in zijn leven maakte. En dat begon al op zijn 14e, toen hij met een cadeau gekregen cameraatje zijn eerste stappen zette in de wereld van de fotografie en die wereld veroverde. Het boek wordt nu samengesteld en verschijnt (als alles meezit) voor de zomer.