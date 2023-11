Groen licht voor verbouw Vijverhofschool

20 november – Partij GBLV/ Gemeentebelangen stemt tot tevredenheid in met de verbeterde verbouwplannen van de Vijverhofschool. Het voorstel van de gemeenteraad kan dan ook op steun van de raadsfractie rekenen. Dat was twee jaar geleden wel even anders. In 2021 stuitte het eerste bouwplan op veel verzet in de buurt. Kritiek: grootse afmetingen en geen oog voor het monumentale karakter van het schoolgebouw en de wijk. Omwonenden vonden dat er niet naar hun inbreng geluisterd was en klopte aan bij GBLV, die in het nabij gelegen Oranjekwartier streed voor behoud van erfgoed. Na de verkiezingen van vorig jaar ging GBLV-wethouder Jeffrey Keus oplossingsgericht aan de slag en nodigde alle partijen uit. Samen met het schoolbestuur en omwonenden is nu tot een breed gedragen oplossing gekomen. ‘Een schoolvoorbeeld van participatie’, zegt GBLV.