Met Huygenstunnel verdwijnt ‘onderwereld’

20 november – Anderhalf jaar na de oprichtingsvergadering van de InitiatiefGroep Huygenstunnel is vandaag de “stichting InitiatiefGroep Huygenstunnel (IGH)” opgericht. Onder toeziend oog van notaris Richard Dom hebben de 15 oprichters hun handtekening gezet op de officiële akte. De ‘ceremonie’ vond plaats op een symbolische locatie, namelijk onder ‘het dak ‘van het Marianneviaduct, dat in 1983 geopend werd. De A12 kon toen voor het eerst ononderbroken bereden worden. IGH ijvert voor het ondergronds brengen van de verkeersstromen op precies dezelfde locatie, nu nog bekend als de ‘onderwereld’. Het burgerinitiatief geniet grote steun van niet alleen de 15 oprichters maar inmiddels ook tientallen donateurs en honderden abonnees op de IGH-nieuwsbrief.

