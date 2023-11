Nieuwe directeur Huygensmuseum

21 november – Het Huygensmuseum heeft een nieuwe directeur. Het is Tim Zeedijk (47) die per 1 december is benoemd. Hij neemt de plaats in van Lea van der Vinde die daags ervoor terugtreedt. Zij was nog maar kort in dienst, sinds maart 2022 toen zij veelbelovend aan de slag ging na een periode van 16 jaar als conservator verbonden te zijn geweest aan het Mauritshuis. Van der Vinde volgde in Voorburg Peter van der Ploeg op als directeur, die met pensioen ging. Toch lukte het haar niet om na een moeilijke start de energie te vinden om door te pakken.

Nieuwkomer Zeedijk was projectleider Tentoonstellingen bij museum Singer Laren en daarvoor Hoofd Tentoonstellingen bij het Rijksmuseum Amsterdam. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan Universiteit Utrecht. Voorzitter Wang Choy van het Huygensmuseum zegt dat de nieuwe directeur de positie van het museum ‘als aantrekkelijk historisch museum verder zal uitbouwen en verstevigen’. Van der Linde, die bij de keuze van opvolging betrokken was, heeft alle vertrouwen in Zeedijk. ‘Het museum is bij hem in goede handen’.